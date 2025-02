Cosenza-Palermo, Pohjanpalo: «In campo mi sento a mio agio. Applausi al Marulla? Molto felice»

L’attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«Quando si arriva in una nuova squadra ci vuole sempre un po’ di tempo per ambientarsi. In tre gare ho realizzato due gol e un assist. Sono molto contento della squadra e di come mi ha accolto. Mi sento a mio agio in campo. Ci sono ancora alcuni aspetti su cui devo lavorare, per capire al meglio le caratteristiche dei miei compagni di squadra e i movimenti nelle situazioni difficili. Adesso dopo una bella vittoria possiamo proiettarci alla prossima gara con mentalità positiva. Applausi dello stadio? Mi era giò successo a Palermo ed è bello vedere quando il pubblico avversario riconosce un’ottima prestazione in campo e applaude il calciatore. I tifosi del Cosenza mi hanno dimostrato rispetto e sono molto felice per questo».