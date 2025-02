Cosenza-Palermo, Pohjanpalo: «Orgoglioso del sostegno dei tifosi, contro il Brescia saranno il nostro dodicesimo uomo»

L’attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«Contro il Brescia sarà una gara difficile perché affronteremo una squadra di grande qualità. Dobbiamo prepararci bene, vogliamo sempre vincere quando giochiamo in casa. Questo è l’obiettivo per ogni partita. Tutti quelli che lavorano per il Palermo, la squadra e i tifosi hanno lo stesso obiettivo. È molto importante essere sempre positivi, anche nei momenti difficili dobbiamo restare tutti uniti. È questa la principale forza di un club, soprattutto per una società come il Palermo, in cui c’è una importante e numerosa tifoseria. Per tutti gli avversari è difficile giocare a Palermo, il pubblico numeroso mette pressione agli ospiti e dobbiamo sfruttare al meglio questo aspetto. Sono molto orgoglioso di come i nostri tifosi ci hanno sostenuto nell’ultima gara contro il Mantova. Vorrei vedere lo stesso supporto anche contro il Brescia. I tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo in campo».