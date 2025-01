Corriere dello Sport: “Pressing Venezia su Shomurodov. Udinese: Gomez. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Corriere dello Sport conferma che il Manchester United non ha mollato la presa su Patrick Dorgu (20). Gli inglesi stanno studiando un rilancio per l’esterno danese, molto apprezzato anche dal Napoli, che il Lecce valuta intorno ai 40 milioni di euro. Il piano dei Red Devils prevede una nuova offerta, probabilmente dopo aver ceduto qualche giocatore della propria rosa. Inoltre, il club inglese punta a far leva sulla volontà del calciatore, affascinato dall’idea di giocare in Premier League e consapevole della stima di Ruben Amorim (39), tecnico che lo segue con attenzione. Sul fronte entrate, il Lecce ha acceso i riflettori su Danilo Veiga (22), terzino portoghese valutato circa 3 milioni di euro, anche se la trattativa si preannuncia complicata per via della concorrenza di diversi club in Portogallo.

Como: frenata su Hernandez, ma arriva Valle

Il Como, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è pronto ad accogliere il terzino sinistro Alex Valle (20), di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito al Celtic. Tuttavia, la trattativa per altri obiettivi spagnoli ha subito una battuta d’arresto. Eric Garcia (24) non lascerà il Barcellona, mentre Yeremay Hernandez (22), accostato nelle scorse settimane anche al Napoli, ha deciso di restare al Deportivo La Coruña. Il comunicato ufficiale del club recita: «L’RC Deportivo e Yeremay hanno deciso di restare insieme, nonostante tutte le offerte ricevute dal calciatore».

Venezia: rivoluzione in attacco per Di Francesco

Il Venezia di Eusebio Di Francesco (55) è in fermento sul mercato. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la probabile cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo ha spinto i lagunari a intensificare i contatti per nuovi attaccanti. Eldor Shomurodov (29) è al momento il favorito, ma restano in piedi anche le piste che portano ad Andrea Belotti (31) e André Silva (29). Per il portoghese, però, la trattativa appare complessa: l’attaccante del Lipsia ha ricevuto offerte anche dal Torino, dalla Germania e dalla Premier League.

Altri movimenti: Cagliari, Torino, Udinese e Monza

In casa Cagliari, sfuma momentaneamente l’obiettivo David Okereke (27), che il Gaziantep non intende cedere. I sardi si concentrano ora su Cyriel Dessers (30), ma c’è molta concorrenza. Il Torino, intanto, ha avviato colloqui per Tajon Buchanan (25), esterno nel mirino anche dell’Ajax, con il futuro del giocatore che si deciderà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il Monza, Adriano Galliani ha puntato Luka Jovic (27), ma il serbo, fuori dai piani del Milan, sembra preferire un trasferimento all’estero. Sul fronte difensivo, c’è stato un contatto con Fabio Depaoli (27) della Sampdoria, che piace anche al Pisa.

Infine, l’Udinese è vicina alla chiusura per il giovane difensore Valentin Gomez (21) del Vélez. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri sera si sono tenute riunioni no stop per finalizzare gli accordi.