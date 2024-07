Pres. Velez: «Il Palermo non vuole Gomez per una questione legata ai controlli medici. Cose mai viste»

Il presidente del Velez, Fabian Berlanga intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” a proposito del mancato trasferimento del difensore ai rosanero per poi approdare al River Plate in prestito.

Ecco le su parole:

«Il Palermo ci ha inviato una comunicazione: non vuole Valentín Gomez per una questione legata ai controlli medici, ma è una situazione inspiegabile: non so cosa sia successo, Valentin gioca con noi da anni e non ha mai avuto alcun problema fisico».

Presidente, e adesso?

«Tornerà al Velez».

Doveva andare al River Plate in prestito.

«Lo aveva comprato il Palermo ma non doveva giocare per loro. Sarebbe dovuto andare al River. Una mossa dei procuratori e di chi lavorava all’ operazione. Una situazione strana».

Può comunque approdare al River?

«No. Accada quel che accada, non lo darò mai al River Plate. Resta con noi».

Ok, ma era stato venduto. Adesso dovrà fare il percorso inverso. Con che spirito rimarrà? «Faccio una premessa: ormai non si può più negoziare con l’Italia. Non parlano i club, ma i procuratori. Comunque incontrerò Valentin e vedremo. Sicuramente ciò che è capitato è qualcosa di mai visto nella storia del calcio. Il ragazzo ha giocato, è stato il nostro capitano. Sta molto bene. Si è allenato perfettamente. Adesso il River Plate vorrebbe comprarlo abbassando il prezzo: non lo venderò mai a loro»