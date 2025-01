Gds: “Palermo. Cresce l’attesa per Pohjanpalo, ma il Venezia prende altro tempo”

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa per Joel Pohjanpalo prosegue con ottimismo crescente. L’affare sembra in una fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve, anche se i tempi potrebbero dilatarsi a causa della complessità della negoziazione. Il Palermo ha offerto al Venezia circa 4 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra inferiore rispetto alla clausola di 6 milioni presente nel contratto del finlandese.

Il Venezia, però, non darà il via libera fino a quando non avrà trovato un sostituto all’altezza. Pohjanpalo, già d’accordo con il Palermo, firmerebbe un contratto di tre anni e mezzo (o quattro e mezzo con opzione). L’attesa per il sì definitivo cresce, con i rosanero pronti a formare una coppia d’attacco di alto livello insieme a capitan Brunori, una combinazione che farebbe invidia anche a molte squadre di Serie A.

Per far spazio a Pohjanpalo, il Palermo potrebbe concludere anticipatamente il prestito di Henry. L’attaccante francese non ha soddisfatto le aspettative e, qualora arrivasse il finlandese, la sua cessione sarebbe inevitabile. Il club potrebbe così evitare il riscatto obbligatorio previsto al raggiungimento della promozione in Serie A.

Magnani e difesa in evoluzione

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo sta trattando intensamente con il Verona per Giangiacomo Magnani. Il difensore centrale, in scadenza a giugno, è vicino al trasferimento in Sicilia con il pagamento di un indennizzo. Magnani andrebbe a rinforzare il reparto difensivo e a contendersi un posto con i tre centrali attualmente titolari.

Resta incerto il futuro di Nedelcearu: il difensore rumeno, in scadenza tra sei mesi, potrebbe lasciare il club per trasferirsi all’estero. In caso di addio, il Palermo cercherà un altro innesto per completare numericamente il reparto.

Movimenti a centrocampo e in attacco

In mediana, Saric è corteggiato dalla Salernitana, ma al momento le offerte ricevute sono considerate troppo basse: il Palermo chiede almeno un milione di euro. Sul fronte entrate, non si registrano sviluppi significativi per Mazzitelli, mentre resta da definire la trattativa con il Venezia per lo scambio Diakité-Candela, che non è ancora decollato.

Per quanto riguarda l’attacco, oltre a Pohjanpalo e Henry, resta da risolvere la situazione di Insigne. L’ex Frosinone è in uscita a causa del cambio di modulo, ma il suo ingaggio rappresenta un ostacolo per molte squadre di Serie B. Difficilmente il Palermo contribuirà al pagamento del suo stipendio, come accaduto in passato con il Bari.

Osti al lavoro per il rush finale

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando senza sosta per chiudere le trattative. Il mercato del Palermo si trova in una fase decisiva, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione. L’attesa per gli ultimi colpi cresce, con i tifosi rosanero che sperano di vedere presto Pohjanpalo e Magnani in maglia rosanero.