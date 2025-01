Gds: “Il Palermo non cambia strada, Dionisi ha trovato l’undici titolare”

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo si prepara alla delicata trasferta contro la Reggiana con una curiosa possibilità all’orizzonte: schierare per la terza volta consecutiva lo stesso undici titolare, un evento che in questa stagione non è mai accaduto. La squadra di Dionisi, dopo le vittorie contro Modena e Juve Stabia, potrebbe consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica e avvicinarsi al quarto posto, sfruttando magari un passo falso della Cremonese contro il Modena.

Una scelta di continuità, ma con qualche rischio

Dionisi ha ricevuto risposte incoraggianti dalle ultime due gare, ma confermare lo stesso undici, pur premiando chi ha contribuito alla risalita in classifica, potrebbe avere un impatto sul piano fisico, soprattutto in vista del ciclo terribile di febbraio che vedrà il Palermo affrontare Pisa e Spezia. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero è consapevole dei rischi di sovraccarico fisico, considerando anche che la prossima sosta arriverà solo a metà marzo, dopo otto partite.

Una squadra in crescita

Il Palermo, dopo il ritiro invernale, ha mostrato una gestione più efficiente delle energie rispetto agli anni precedenti. I rientri di giocatori come Blin e Di Francesco, che potrebbero fornire alternative preziose sia dal primo minuto sia a gara in corso, rappresentano un’opportunità tattica importante per Dionisi. Battere la Reggiana significherebbe arrivare con il morale alle stelle ai prossimi impegni di alta classifica e consolidare i miglioramenti visti di recente sul piano del gioco.

Le probabili scelte di Dionisi

Secondo Alessandro Arena, Sirigu dovrebbe essere confermato tra i pali, anche se il ballottaggio con Desplanches resta vivo e interessante. In difesa, il terzetto Baniya-Nikolaou-Ceccaroni sembra destinato a essere riproposto, con Pierozzi e Lund sugli esterni. A centrocampo spazio a Segre, Gomes e Ranocchia, mentre in attacco il tandem Brunori-Le Douaron continuerà a guidare la squadra.

Un’occasione rara

Da quando il Palermo è tornato in Serie B, solo in due occasioni è stata confermata la stessa formazione per tre partite consecutive: nel 2022/23 tra ottobre e novembre contro Modena, Parma e Cosenza (due vittorie e una sconfitta) e tra gennaio e febbraio contro Bari, Ascoli e Reggina (tre successi). Dionisi non ha mai scelto lo stesso undici per tre gare di fila, ma il momento positivo potrebbe portarlo a rompere questa consuetudine, premiando i giocatori che hanno permesso ai rosanero di guadagnare sette posizioni in soli 180 minuti.

Una sfida importante

Al Città del Tricolore, il Palermo cercherà di dare continuità ai risultati e di rafforzare la propria identità tattica. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, mantenere il giusto equilibrio tra continuità e rotazioni sarà fondamentale per evitare cali di rendimento nella lunga volata verso i playoff.