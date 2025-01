Gds: “Da titolare a riserva, Di Francesco ora cerca spazio a sinistra”

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Federico Di Francesco sta vivendo una stagione di trasformazione inattesa. Dopo un avvio brillante, in cui l’ex Lecce si era imposto come uno dei trascinatori del Palermo di Dionisi, il cambio di modulo al 3-5-2 rischia di relegarlo a un ruolo marginale. Da attaccante esterno di un 4-3-3, dove aveva brillato sulla corsia sinistra alternandosi con Di Mariano, Di Francesco fatica ora a trovare spazio in una formazione che sembra aver trovato il giusto equilibrio con il nuovo assetto tattico.

Un cambio che complica i piani

La duttilità e il bagaglio tecnico di Di Francesco rappresentano senza dubbio un punto a suo favore, ma il 3-5-2 adottato da Dionisi non esalta le sue caratteristiche. Il Palermo viene da due vittorie consecutive, e contro la Juve Stabia il giocatore era disponibile, ma non è stato utilizzato nonostante si fosse riscaldato durante il secondo tempo. La rete di Le Douaron ha garantito i tre punti, consolidando così la scelta del tecnico di puntare sul tandem d’attacco Brunori-Le Douaron.

Rischio quarta panchina consecutiva

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, contro la Reggiana Di Francesco rischia la quarta panchina di fila, un evento mai accaduto in questa stagione né nella scorsa. Nella stagione 2023/24, infatti, l’esterno aveva saltato un massimo di tre partite consecutive, ma solo per infortuni o scelte forzate. Quest’anno, dopo l’assenza per infortunio contro Cittadella e Modena, è rientrato contro la Juve Stabia, senza però essere utilizzato per scelta tecnica.

Quale ruolo per Di Francesco?

Difficile ipotizzare un cambiamento nell’undici titolare per la sfida contro la Reggiana, soprattutto perché Dionisi sembra intenzionato a mantenere invariato il 3-5-2. Se utilizzato, Di Francesco potrebbe essere impiegato come quinto di centrocampo a sinistra, al posto di Lund, ma appare improbabile un suo utilizzo come mezzala, vista l’abbondanza di centrocampisti (sette per tre posti). Anche in attacco, Brunori e Le Douaron sono intoccabili, con Henry come prima alternativa.

Un’altra opzione potrebbe essere un 3-4-2-1, con Brunori unica punta e Di Francesco a supporto come trequartista insieme a Le Douaron. Tuttavia, questa soluzione comporterebbe una modifica del centrocampo a tre, che Dionisi al momento non sembra voler stravolgere.

Un momento di adattamento

Per Di Francesco, come sottolineato dal Giornale di Sicilia, si prospetta un periodo di reinvenzione per ritagliarsi un nuovo ruolo nel Palermo. Con il mercato invernale ormai agli sgoccioli e la concorrenza interna sempre più serrata, l’ex Lecce dovrà sfruttare ogni occasione per dimostrare il suo valore e ritrovare spazio in una squadra che punta a consolidare il proprio percorso in Serie B.