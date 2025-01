Tifosi rosanero in massa a Reggio Emilia: verso quota 2.000 biglietti venduti

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, cresce l’entusiasmo dei tifosi palermitani per la trasferta di Reggio Emilia contro la Reggiana. Sono già stati venduti oltre 1.500 biglietti, un dato che riflette la passione e la fiducia ritrovata nei confronti della squadra. L’obiettivo ora è arrivare a quota 2.000 presenze sugli spalti, anche se il tempo stringe: la chiusura delle vendite è prevista per domani alle ore 19.

L’affluenza registrata è in linea con quella dell’ultimo precedente in trasferta contro la Reggiana, quando, alla seconda giornata della stagione 2023/24, i rosanero vinsero 3-1, interrompendo un digiuno esterno che durava da otto mesi. Questa volta, la speranza è che il calore dei tifosi possa spingere la squadra a spezzare un’altra “maledizione”: la vittoria fuori casa manca da quattro mesi.

Un clima sereno e rinnovata fiducia

Il legame tra tifosi e squadra sta vivendo un momento di rinascita, grazie ai risultati positivi delle ultime settimane. Le due vittorie consecutive contro Modena e Juve Stabia hanno contribuito a riportare serenità nell’ambiente, dopo che i risultati negativi di inizio dicembre avevano incrinato il rapporto.

L’ultima trasferta a Reggio Emilia, disputata prima di Natale contro il Sassuolo, aveva registrato appena 700 biglietti venduti, in un clima teso caratterizzato da cori ostili nei confronti dell’allenatore Dionisi e dell’ex direttore sportivo Morgan De Sanctis. Ora, con l’arrivo di Carlo Osti e una serie di prestazioni convincenti, i tifosi sembrano aver ritrovato fiducia, come dimostra la risposta entusiasta per la partita contro la Reggiana.

Una trasferta importante

La squadra partirà domani pomeriggio alla volta dell’Emilia, con l’obiettivo di dimostrare anche in trasferta lo stesso spirito messo in campo nelle gare casalinghe. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, i tifosi rosanero attendono con impazienza una prova di carattere che possa interrompere il digiuno esterno e rafforzare ulteriormente la fiducia in una squadra che sembra finalmente in ripresa.

Un successo al Città del Tricolore sarebbe un ulteriore segnale di crescita per il Palermo e una festa per i tanti tifosi che stanno dimostrando, ancora una volta, il loro amore per i colori rosanero.