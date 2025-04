Corriere dello Sport: “Finale batticuore. Catanzaro, il riassetto per i playoff”

La sfida tra Catanzaro e Palermo, attesissima dopo due settimane di stop, si avvicina sempre di più. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’incontro in programma domani al “Ceravolo” rappresenta un crocevia cruciale nella corsa playoff per entrambe le squadre, con i calabresi che potranno contare su due risultati su tre per mantenere la sesta posizione.

Scontro di stili (e di tempi)

Da una parte un Palermo pericoloso soprattutto nei primi tempi (ben 25 reti realizzate nella prima frazione), dall’altra un Catanzaro letale nelle riprese (19 gol nella seconda metà). Due filosofie a confronto, con la sfida nella sfida che riguarderà i bomber: Pietro Iemmello, capocannoniere del campionato con 16 reti, contro Joel Pohjanpalo, attaccante rosanero in grande spolvero.

Caserta riflette: possibile il ritorno al 4-2-3-1

Secondo Talarico sul Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso Fabio Caserta sta valutando un nuovo assetto tattico, complice il momento di lieve flessione vissuto dalla squadra (solo 5 punti nelle ultime 5 gare, con 11 gol subiti). Dopo il lungo periodo positivo col 3-5-2, si pensa ora a una difesa a quattro per meglio arginare la fisicità dell’attacco palermitano, con Brighenti e Bonini sulle fasce e Scognamillo e Antonini centrali.

Il ritorno di Antonini, reduce da un mese di stop, rappresenta un tassello importante per ridare solidità al reparto e potrebbe avere effetti a catena anche su centrocampo e attacco. In mediana, Petriccione dovrebbe agire in regia, affiancato da Pontisso e Pompetti, ma attenzione alle alternative, con Quagliata pronto a subentrare.

In avanti, Iemmello più due: scelte in corso

L’unico certo del posto è Iemmello, mentre per gli altri due slot offensivi si giocano le loro carte Ilie, Compagnon, Biasci, Buso e La Mantia. Un ventaglio di soluzioni che il tecnico calabrese sceglierà solo dopo l’ultima rifinitura. Attesi quasi 10.000 tifosi al “Ceravolo” per una partita che potrebbe già indirizzare il destino playoff di entrambe le formazioni.