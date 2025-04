Catanzaro-Palermo, le ultime dai campi: le scelte di Caserta e Dionisi

Cresce l’attesa per il big match di domani pomeriggio allo stadio “Ceravolo”, dove Catanzaro e Palermo si affronteranno alle ore 15 in una sfida cruciale per il piazzamento playoff. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà una gara ad alta intensità tra due squadre che ambiscono a chiudere la stagione regolare nelle posizioni più alte della griglia post-season.

Le scelte di Caserta: Catanzaro con il 4-3-3

Il tecnico dei giallorossi Fabio Caserta sembra orientato verso un modulo più prudente rispetto al consueto 3-5-2: spazio dunque al 4-3-3, con il rientro importante di Antonini al centro della difesa al fianco di Scognamillo. Ai lati ci saranno Brighenti e Bonini, mentre tra i pali l’intoccabile Pigliacelli.

In mediana toccherà a Petriccione gestire i tempi di gioco, affiancato da Pompetti e Quagliata, quest’ultimo chiamato a garantire anche spinta sulla corsia sinistra. In avanti, il tridente sarà guidato da Pietro Iemmello, affiancato da Ilie e Compagnon, con diverse alternative in panchina come Biasci, Buso e La Mantia, pronti a subentrare nella ripresa.

Dionisi non cambia: Palermo con il 3-4-2-1

Dall’altra parte, il Palermo di Alessio Dionisi conferma il consueto 3-4-2-1, con Pohjanpalo punto di riferimento avanzato. Alle sue spalle agiranno Brunori e Segre, chiamati a garantire dinamismo e incursioni a supporto del centravanti finlandese.

A centrocampo, spazio a Blin e Gomes, mentre sulle corsie laterali opereranno Lund a sinistra e Pierozzi a destra. La linea difensiva vedrà Magnani centrale tra Ceccaroni e Baniya, con Audero tra i pali.

Panchine e indisponibili

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Caserta potrà contare su una panchina lunga con Pontisso, Coulibaly, Seck, Buso, Biasci e La Mantia pronti a dare il loro contributo. Gli assenti saranno D’Alessandro, Pagano e Situm, mentre Pittarello è squalificato. Occhio anche ai diffidati: Bonini, Brighenti e Coulibaly.

Dionisi invece dovrà rinunciare ancora a Gomis e Di Francesco, entrambi out per infortunio. Non ci sono squalificati tra i rosanero, ma figurano tra i diffidati Blin, Gomes, Lund e Nikolaou, con quest’ultimo che partirà dalla panchina assieme a Ranocchia, Verre, Insigne, Di Mariano, Le Douaron e Henry.

Arbitri e diretta

La gara sarà diretta da Feliciani di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Ricciardi, con Recchia quarto uomo. Al VAR ci sarà Ghersini, supportato all’AVAR da Volpi. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Un confronto equilibrato e carico di significato: come evidenziato anche dal Corriere dello Sport, Catanzaro e Palermo si giocano tanto, tra ambizioni da playoff e il desiderio di arrivarci nel miglior modo possibile.