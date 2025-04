Stadio Barbera: firmato il nuovo certificato di idoneità statica, ma i lavori proseguono su Curve e Montepellegrino

Il Renzo Barbera resta agibile, ma i lavori non si fermano. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, lo stadio di Palermo ha ottenuto il nuovo certificato di idoneità statica, un documento necessario per l’apertura al pubblico, che sostituisce il precedente risalente al 2015 e ormai scaduto.

Il rilascio della nuova certificazione arriva dopo una serie di controlli e interventi tecnici condotti nelle scorse settimane, ed è stato determinante per assicurare la possibilità di ospitare regolarmente le partite casalinghe dei rosanero con la presenza dei tifosi sugli spalti.

Il cantiere non chiude: manutenzione su Curve e Tribuna Montepellegrino

Come sottolinea ancora La Rosa sulle colonne del Corriere, la firma del certificato non rappresenta la conclusione degli interventi previsti. Il cantiere resta attivo, con in programma opere di manutenzione e riqualificazione che interesseranno in particolare le due Curve e la Tribuna Montepellegrino.

L’obiettivo è restituire alla città uno stadio sempre più sicuro, moderno e funzionale, in vista di un finale di stagione caldissimo per la corsa playoff