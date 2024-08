Coppa Italia, il Modena resiste al Napoli e colpisce anche un legno: reti inviolate all’intervallo

Si è appena concluso il primo tempo tra Napoli e Modena, match valido per i 32esimi di Coppa Italia. Allo stadio Diego Armando Maradona la formazione partenopea di Antonio Conte sta facendo fatica a impensierire la squadra emiliana. Poche occasioni create dagli azzurri, mentre i canarini sfiorano addirittura il vantaggio con la conclusione di Palumbo che si infrange sulla traversa. Ai padroni di casa serve di più per far male agli uomini di Bisoli, ben organizzati in campo.

Continue Reading