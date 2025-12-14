Cesena, rimonta epica al Manuzzi: Mantova ribaltato e sogno vivo. Gli Highlights

CESENA – Le coronarie saltano, il Manuzzi trattiene il fiato e poi esplode: il Cesena firma una rimonta destinata a restare nella memoria collettiva. Sotto di due reti, i bianconeri ribaltano il Mantova con un’impresa che mancava da quasi 17 anni e continuano a flirtare con il sogno promozione. Una partita folle, intensa, bellissima, come racconta Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport.

Il Mantova di Possanzini gioca senza timori, colpisce con cinismo e mette alle corde la squadra di Mignani per oltre un tempo. I virgiliani capitalizzano al massimo quanto creato nei primi 25 minuti: Ruocco sblocca la gara dal dischetto con un cucchiaio dopo un mani di Ciofi segnalato dal Var, poi Artioli sorprende Klinsmann su punizione. Il Cesena è frastornato, il pubblico teme il peggio.

La reazione però è immediata, più emotiva che razionale. Berti diventa il motore della riscossa: è lui a propiziare il gol di Shpendi, lesto a ribadire in rete dopo la respinta di Festa. La scintilla riaccende il Manuzzi e cambia l'inerzia del match. A inizio ripresa, ancora Berti è decisivo lanciando la ripartenza sulla sinistra di Blesa, il cui cross viene deviato da Castellini alle spalle dell'incolpevole Festa. È il 2-2 che trasforma la gara in un vortice.

La partita diventa spettacolare. Ciervo sfiora il gol da una parte, Artioli dall'altra trova sulla sua strada un Klinsmann monumentale. Nel momento di massima spinta romagnola, arriva il sorpasso: Frabotta pesca il jolly sul corner di Ciervo e manda in estasi lo stadio. Il Mantova non molla e va a un passo dal pareggio con Falletti, che a tre minuti dalla fine colpisce un palo che ancora vibra nei sogni virgiliani. Nel recupero succede di tutto: Adamo centra la traversa, Bastoni spreca a porta vuota, ma il risultato non cambia. La festa è tutta bianconera, il Mantova esce a testa alta ma con le ossa rotte.