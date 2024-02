Binda: “Ci sono cinque squadre che vanno a mille. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un pezzo a firma Nicola Binda si sofferma sulla giornata di serie B giocata ieri.

Molto banalmente: le prime vincono, le ultime perdono. La B ha preso la piega della normalità, perdendo da qualche turno la sua classica incertezza che trovava la sua massima espressione all’interno dei singoli 90’. I quattro territori dove si combattono i duelli chiave prendono sempre più chiari contorni.

Ci sono cinque squadre che vanno a mille, ricaricate dal mercato, che si giocano la promozione diretta e la sola Cremonese ha perso punti nei loro confronti, mentre il Parma capolista ha dato una bella accelerata che lo mette più al sicuro rispetto alle ombre di inizio 2024. Dal Catanzaro (pur vincente) fino al Cosenza si troveranno le altre tre squadre che faranno i playoff, con Bari e Pisa che sembrano tornati a proporre la loro candidatura.

Samp e Südtirol annaspano e si devono guardare le spalle da chi si deve salvare: lo scontro diretto di oggi tra Ternana e Spezia potrebbe dare loro qualche brutto pensiero in più. Infine, nell’ultimo territorio di battaglia, in coda, si fatica a fare punti per la salvezza: tutti sconfitti, e anche in questo gruppo il posticipo darà uno scossone. Insomma, lo scenario sembra tracciato: aspettiamo i 4 turni delle prossime due settimane (con in mezzo un infrasettimanale) per capire se ci saranno passaggi da un territorio all’altro. Poi saremo quasi in primavera, quando tutto si decide. Come sempre. Ma stavolta con più certezze.

