Primavera Palermo, pari con lo Spezia. Di Benedetto: «Ho visto buone idee di gioco»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo che pareggia 0-0 al Pasqualino contro lo Spezia riportando le parole di Di Benedetto.

Un solo punto per i ragazzi del tecnico Di Benedetto che salgono così a quota 25 punti in classifica a soli 2 dalla zona play-off. «Soddisfatto dalla prestazione. Ho visto buone idee di gioco contro un buon avversario, è mancato solo il gol. In questo periodo raccogliamo meno di quanto stiamo seminando». Nella prossima giornata il Palermo volerà a Benevento per affrontare una gara complicata contro la seconda in classifica.