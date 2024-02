L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle pagelle del match vinto dal Palermo contro la Feralpisalò.

Pigliacelli 7 Tiene a galla il Palermo con un paio di parate da campione. Prima su Ceppitelli, poi su Felici. Una delle migliori partite stagionali. Provvidenziale una sua uscita fuori area nella ripresa. Non può nulla sul gol della Feralpisalò.

Diakité 5, 5 Una partita difficile, ben altra cosa rispetto a quella col Bari. Soffre contro Felici ma soprattutto fa fatica a tenere la posizione in campo. Così sulla sua fascia la Feralpisalò trova spazi importanti. Si riscatta parzialmente con un paio di cross dal fondo.

Nedelcearu 6 Prova concreta contro avversari non di prima fascia ma sicuramente agguerriti. Concede qualcosa sulle palle alte ma sceglie quasi sempre il tempo giusto.

Ceccaroni 6 Anche l’altro lui gioca una gara attenta. Risolve sulla linea di porta una situazione pericolosa. Non si spinge mai in avanti, limitandosi a presidiare la propria area senza sbavature.

Lund 6,5 Ingaggia un duello a tutta corsa con Bergonzi e lo vince. Se non altro perché riesce a mettere al centro qualche buona palla. È certamente in crescita sul piano fisico, provvidenziale perché per ben due volte evita il gol deviando le conclusioni ravvicinate degli avversari. Migliora l’intesa con Di Francesco.

Segre 6 Una partita difficile, perché in mezzo al campo spesso il fraseggio dei padroni di casa lo tiene fuori dal gioco. Si riscatta nella ripresa offrendo una gran palla a Brunori, anche se poco dopo calcia fuori dal limite col portiere di casa ormai fuori causa.

Stulac 5,5 Chiamato a sostituire Gomes stenta a prendere tra le mani la squadra. È lento, non verticalizza neppure in fase di interdizione ci sembra ispirato. Evidentemente la panchina non fa bene.

Di Mariano 6, 5 Una prestazione concreta. Corini lo schiera dall’inizio e anche nei momenti meno brillanti della squadra gioca con intensità. Peraltro nel primo tempo è l’unico tra i rosa a inventare qualcosa offrendo una gran palla in area a Brunori. Esce un po’a sorpresa nei primi minuti della ripresa.

Ranocchia 7,5 Fino al momento del gol la sua partita non è da incorniciare. Ma anche per i meriti degli avversari. Poi s’inventa quella gran giocata dal limite che può valere un intero campionato e cambia il volto della partita.

Di Francesco 6 Raggiunge la sufficienza per il cross che consente a Soleri di realizzare il secondo gol del Palermo. Prima aveva fatto poco, riuscendo tuttavia a lanciare sul fondo Lund.

Brunori 6 Gara generosa ma anche imprecisa. Potrebbe fare meglio sull’assist di Di Mariano, poi nella ripresa sul servizio di Segre. Ma con grande altruismo offre a Ranocchia la palla al limite per sbloccare la gara.

Insigne 5, 5 Va in campo al 15’ della ripresa al posto di Di Mariano. Fa poco in avanti e in modo incomprensibile colpisce di testa la traversa di Pigliacelli.

Coulibaly sv Venticinque minuti con la gara in discesa. Entra subito dopo il gol di Ranocchia, si limita a gestire la palla e non sempre nel modo giusto.

Soleri 7 Non segna un gol impossibile ma bello e prezioso. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e corregge il rete il bel cross di Di Franc sco.

Henderson sv Pochi minuti, fatica anche lui sulla pressione finale della Feralpisalò.

Aurelio sv Rileva Lund ormai allo stremo.

Allenatore Corini 6 Per un tempo il Palermo stenta, anche per i meriti degli avversari. Fa tutto secondo logica, poi è la squadra che va in campo e non è facile gestire certi cali di tensione. L’unica cosa che non ci convince è l’affrettata sostituzione di Di Mariano