Juve, finalmente rinnova a queste condizioni: decisiva la volontà dello spogliatoio | Cifra importante promessa da Giuntoli

La Juventus avrebbe deciso per il rinnovo di contratto. Un’altra stagione in bianconero, ma manca ancora un tassello: le mosse di Giuntoli.

La Juventus punta forte all’obiettivo Coppa Italia e prova a non perdere la scia della Champions League in campionato. Tra poche settimane sarà tempo di tirare le somme dalle parti della Continassa, ma al momento per i vari rinnovi la sensazione è che si dovrà attendere fino al termine della stagione.

In queste ore però, uno dei protagonisti di questo ultimo triennio che sembrava molto vicino all’addio, potrebbe fare dietrofront e ritrattare il rinnovo di contratto. Nelle ultime settimane, visti anche i risultati deludenti della squadra, in molti lo avevano dato per partente sicuro, ma a fine anno la società pare sia disposta a incontrarlo nuovamente per discutere un possibile prolungamento della sua avventura in bianconero.

Risultati che hanno messo alle strette tutti, dai calciatori all’allenatore. Rimangono in ogni caso tanti i punti interrogativi della società, chiamata a prendere decisioni importanti una volta conquistati gli obiettivi stagionali.

Juve, rinnovo o addio: decisione a fine stagione

“Per il rinnovo c’è tempo, adesso dobbiamo pensare agli obiettivi“. Sfuggente ma ancora concentrato sulla Juventus, Adrien Rabiot. Il francese, che qualche settimana fa sembrava lontanissimo dal rinnovo, si siederà a fine stagione con il club per trattare.

La trattativa è ancora in standby, ma pare che nelle prossime ore qualcosa possa muoversi. Molto dipenderà da come finirà la stagione la Juventus, e con chi inizierà quella nuova. Sì, perché in caso di permanenza – molto difficile al momento – di Massimiliano Allegri, Rabiot potrebbe decidersi a rinnovare per un altro anno. In caso contrario, le vittorie in Coppa Italia e il quarto posto, potrebbero non bastare al vicecampione del mondo a rimanere a Torino. A fine stagione la madre del giocatore incontrerà Giuntoli, per parlare di cifre, poi la palla passerà al giocatore, che intanto ha estimatori anche in Italia.

Rabiot, le pretendenti in Serie A

Sul francese, qualora non si dovesse trovare una quadra, ci sarebbero anche club italiani. Un nome su tutti, quello dell’Inter, non farebbe sicuramente piacere ai tifosi juventini. Ma i rumors di un approdo in nerazzurro di Rabiot si sono affievoliti in queste ore. “Voglio portare la squadra in Champions League” aveva comunicato di recente il vicecampione del mondo, che a fine anno discuterà – a bocce ferme – il rinnovo.

Molto dipenderà dal nuovo allenatore, come detto. Se Allegri dovesse – clamorosamente – rimanere sulla panchina della Juventus allora la strada sarebbe tutta in discesa, essendo Rabiot uno dei fedelissimi del tecnico toscano. In caso contrario bisognerà attendere le volontà del nuovo tecnico, e la palla passerebbe al francese, che intanto si sta già guardando intorno.