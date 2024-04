Non possiamo offrirti così tanto: il Milan interrompe le negoziazioni | Salta il rinnovo, l’addio è inevitabile

Niente da fare per il Diavolo, che non prolungherà il contratto del top player, il quale verrà ceduto a giugno, a causa delle alte richieste.

Il prossimo anno il Milan vuole tornare a dire la sua in tutte le competizioni in cui sarà impegnato, ma ovviamente per fare ciò ha bisogno di mettere in atto una campagna acquisti importante, che dovrà portare a Milanello almeno due o tre colpi di alto livello, utili a far compiere alla rosa il salto di qualità.

Allo stesso tempo però per il Diavolo sarà molto importante mantenere la base solida presente nell’organico attuale, dove ci sono alcuni top player di alto livello che si sono dimostrati delle vere e proprie colonne. Ecco perché in vista di giugno sarà fondamentale evitare di sacrificare questi nomi, magari blindandoli con un rinnovo di contratto.

E’ proprio questo ciò che di recente ha provato a fare la società con uno di loro, senza però ottenere i risultati sperati. A quanto pare infatti il big in questione ha avuto delle richieste economiche sul suo ingaggio troppo elevate per le casse del club rossonero, il quale di conseguenza è stato quasi costretto ad interrompere le negoziazioni. Dunque il prolungamento del giocatore è saltato, e adesso il suo addio a fine stagione sembra quasi inevitabile.

Cessione assicurata per il big rossonero

Ultimamente il Milan ha provato ad allacciare i discorsi con gli agenti di Mike Maignan per parlare di un rinnovo del contratto, ma con grande sorpresa avrebbe trovato un grande ostacolo davanti a se. Il portiere transalpino infatti pare aver chiesto uno stipendio davvero molto elevato per prolungare, che corrisponde quasi al triplo rispetto a quello percepito al momento.

Per questa ragione dunque l’addio dell’estremo difensore francese ad oggi non è totalmente da escludere. Il suo accordo con il Diavolo scade nel 2026, ma per evitare una sua importante svalutazione i rossoneri non vogliono arrivare troppo sotto alla data in questione, ed è perciò che in estate potrebbero decidere di metterlo sul mercato.

Vendita proficua per il Diavolo

Qualora la cessione di Magic Mike si concretizzasse per davvero, il Milan riuscirebbe a risolvere qualche questione legata al bilancio e avrebbe una buona somma da reinvestire sul mercato in entrata.

Per vendere l’estremo difensore infatti i rossoneri vorrebbero incassare almeno 50 milioni di euro. Cifra elevata, che consentirebbe anche di mettere a referto una discreta plusvalenza.