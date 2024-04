Milan, dichiarazione ufficiale di Furlani: rimane anche il prossimo anno | Tifosi scioccati dall’intervento

Dichiarazioni definitive quelle di Furlani, che sul futuro del Milan sconvolge i tifosi: rimane anche il prossimo anno

Il Milan prova a stemperare la tensione delle ultime settimane, tra Europa League e derby in vista, proiettandosi sul futuro. Il diavolo e il club infatti stanno pianificando una stagione ricca di colpi di scena, e un mercato all’altezza di un top club, tra conti in attivo e nessuna necessità di vendere i propri prezzi pregiati.

Le incognite riguardano piuttosto il tecnico, chiamato a portare a casa un trofeo e a non sfigurare negli ultimi appuntamenti di gala che attendono i rossoneri in questo finale di stagione. Su queste tematiche è intervenuto alla trasmissione Super Tele di Dazn proprio l’ad del diavolo.

Giorgio Furlani ha voluto, come spesso accade durante le sue pubbliche esternazioni, mettere i puntini sulle i e tranquillizzare i tifosi su alcune operazioni di mercato che riguardano il futuro, tra tecnico e calciatori leader dello spogliatoio.

Milan, Giorgio Furlani a Dazn: “Non abbiamo necessità di vendere”

“Nessuna necessità di vendere i nostri calciatori migliori, c’è un contratto e la loro voglia di rimanere al Milan“. Chiaro Giorgio Furlani alle domande di Pierluigi Pardo, nella serata di lunedì a Super Tele. A Dazn l’ad milanista, è intervenuto su una questio calda in casa rossonera, ossia la permanenza dei tre leader tecnici: Maignan, Theo Hernandez e Leao. Con Olivier Giroud ormai sull’uscio, i tifosi rossoneri temono altri adii pesanti.

Ma secondo Furlani il club, in salute dal punto di vista economico, non ha alcuna necessità di vendere pezzi pregiati per monetizzare e reinvestire. Del resto i conti sono in attivo, il bilancio sorride, e il budget del mercato arriverà dalle operazioni De Ketelaere e Salemaekers – in caso di riscatto – oltre che dai ricavi Champions ed Europa League. Sul futuro di Pioli rimangono le uniche ombre.

Milan, il futuro di Pioli aggrappato all’Europa League

Nelle ultime settimane tra un ambiente ancora insoddisfatto e uno strafalcione in Coppa, Stefano Pioli dalla sicurezza di una riconferma è passato nuovamente tra i possibili partenti per la prossima stagione. La dirigenza, Furlani e Scaroni in primis, erano intervenuti per dare tutto il loro sostegno al tecnico ex campione d’Italia, ma dopo la sconfitta con la Roma Pioli sembra essersi messo nuovamente nei guai.

Fondamentale per l’ex Fiorentina sarà dunque riuscire a superare questo momento difficile, e onorare il finale di stagione nei prossimi appuntamenti che contano, per poter essere riconfermato.