Napoli, in difesa arriva il nuovo Skriniar: ma è ancora meglio dell’ex Inter | Differenza minima tra offerta e richiesta

Il Napoli deve ricostruire e riparte dal basso. Il nuovo colpo per il reparto difensivo scalda i tifosi: servono altri 10 milioni.

Dopo aver detto addio a Zielinski, a breve il Napoli saluterà anche il suo totem Victor Osimhen. I partenopei però non faranno solo i conti con i grandi adii in attacco e a centrocampo, visto che lo scorso anno la partenza di Kim non è mai stata di fatto rimpiazzata.

Ecco perché, nell’estate 2024 che sarà quella della nuova rifondazione, De Laurentiis ha intenzione di consegnare al prossimo allenatore del Napoli anche un grande rinforzo in difesa. In queste ore sembra essere tornato caldo un nome già sondato negli scorsi mesi.

Il giocatore che milita in un campionato importante potrebbe essere pronto per il grande salto in Serie A, ma il club detentore del cartellino non sarò cliente facile. Al momento per il centrale di difesa, che ricorda Skriniar ma che può addirittura diventare più forte, ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta.

Napoli, De Laurentiis punta a rifondare la difesa

Anche il reparto difensivo come detto subirà in estate grandi trasformazioni, Rahmani da solo, dopo aver perso due spalle come Koulibaly – il quale agente intanto ha promesso di non voler mai più trattare col Napoli – e Kim, non è stato in grado di garantire da solo una solidità difensiva adeguata. Il reparto fa acqua da tutte le parti, e il nuovo Napoli vuole partire da una grande difesa.

Il nome, tornato di moda dopo i sondaggi dello scorso anno è quello di David Hancko. Lo slovacco adesso in forza al Feyenoord sta disputando la seconda stagione consecutiva ad alti livelli, e potrebbe essere pronto per giocare in una big e nel campionato italiano. Ecco che cosa serve per portarlo a Castelvolturno la prossima estate.

Napoli, Hancko per la sua duttilità: servono 30 milioni

La scelta di Hancko potrebbe fare al caso di Antonio Conte, sempre qualora il tecnico ex Tottenham decidesse di accasarsi al Napoli. Sì, perché il giovane centrale del Feyenoord è a suo agio sia in una difesa a tre che in una classica a quattro.

Forte fisicamente, ottimi piedi, lo slovacco è costato tre anni fa al Feyenoord circa 10 milioni di euro, ma adesso gli olandesi chiedono praticamente il triplo. Il Napoli al momento è fermo a 20 milioni, come prima offerta, ma le parti potrebbero venirsi in contro per trovare una soluzione e inserire qualche bonus di rendimento.