Palermo, la Primavera fa visita al Pescara

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo che andrà a giocare a Pescara.

Tutto pronto per la penultima sfida in campionato per la Primavera del Palermo che vola a Pescara. Un match quello di oggi, alle 11, che vedrà i rosanero tentare ancora una volta il guizzo verso la zona play-off che dista però 5 punti. Un’impresa difficile, considerato anche che i rosa affrontano una compagine che, nonostante la posizione in bassa classifica (il Pescara è 14°), attraversa un ottimo stato di forma.

Il Pescara, infatti, è reduce da ben cinque risultati utili consecutivi, a differenza del Palermo che nell’ultima in casa si è dovuto arrendere alla capolista Cesena. I precedenti premiano i rosa, considerato che su 15 scontri totali i siciliani hanno vinto 7 volte – compresa l’ultimo match in campionato – pareggiato 4 e perso in 4 occasioni.