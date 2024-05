Palermo-Sampdoria, Pirlo e la domanda su Allegri dopo la sconfitta: «Ti sembra il momento?»

Nel post-gara di Palermo-Sampdoria, Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”. Il giornalista in studio dopo le considerazioni sulla gara persa contro i rosanero ha posto al tecnico doriano una domanda sull’esonero di Max Allegri dalla Juventus. La risposta di Pirlo è stata piccata:

«Scusami, non mi sembra proprio il momento di parlare di un’altra squadra dopo che abbiamo perso un playoff. Ho già i miei problemi e i miei pensieri, quindi non mi sento in questo momento di parlare di un altro club. Scusatemi ma ho i miei pensieri per la testa per via di questa grande delusione e preferisco pensare a quello che è successo qua a Palermo».

La replica del conduttore in studio è stata immediata: «Non solo rispetto il tuo pensiero, Andrea, ma ti chiedo anche scusa per la domanda che ho fatto. Capisco molto bene il tuo ragionamento e hai avuto ragione a rispondermi così». A quel punto Pirlo si è rasserenato prima di finire l’intervista: «Ok, tranquillo».