Repubblica: “Nestorovski sulla strada dei rosanero l’attaccante torna da ex con l’Ascoli”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno al Barbera da ex di Ilija Nestorovski in Palermo-Ascoli.

Ilija Nestorovski ha segnato un’epoca significativa nel recente passato del Palermo, sia per le sue prestazioni personali che per gli alti e bassi emotivi vissuti con il club. L’attaccante macedone, che è stato l’ultimo grande bomber del Palermo in Serie A, tornerà al “Barbera” in un contesto molto diverso, questa volta come avversario con l’Ascoli, un team che sta lottando per la salvezza e per il quale ogni punto è cruciale.

Nestorovski ha lasciato un’impronta indelebile al Palermo, essendo stato una delle figure più rilevanti durante il suo periodo in Sicilia. Non solo è l’ottavo miglior marcatore della storia del club, ma ha anche indossato la fascia di capitano, guidando la squadra con carisma e determinazione. Durante l’ultima stagione in Serie A del club nel 2016-17, segnò 11 gol, mostrando la sua capacità di sfruttare al massimo ogni occasione, nonostante la squadra fosse in difficoltà, culminando con una retrocessione.

Dopo la retrocessione, nonostante l’interesse di altre squadre di Serie A, Nestorovski scelse di rimanere a Palermo, dove continuò a essere una figura chiave, segnando 27 reti nei successivi due anni di Serie B. Spesso formava un’accoppiata temibile con il connazionale Aleksandar Trajkovski, con cui ha condiviso diversi momenti memorabili, inclusi le sue prime doppiette in rosanero contro squadre come Pro Vercelli, Carpi e Virtus Entella.

La sua ultima partita al “Barbera” fu un emotivo 2-2 contro il Cittadella l’11 maggio 2019, dove Nestorovski contribuì con un gol e un assist. Nonostante i successi personali, i suoi anni a Palermo sono stati segnati da delusioni sportive, come la retrocessione in Serie B, la finale play-off persa contro il Frosinone in una notte tumultuosa, e il fallimento finale del club.

Il ritorno di Nestorovski al “Barbera” sarà sicuramente un momento carico di emozioni, sia per lui che per i tifosi che lo hanno amato e sostenuto durante i suoi anni in maglia rosanero. Sarà interessante vedere come verrà accolto e come si comporterà in campo contro la sua ex squadra, in una partita che ha importanti implicazioni per entrambe le squadre.