Corriere Adriatico: “Ascoli, 150 tifosi in partenza per la Sicilia”

L’dizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sui tifosi dell’Ascoli presenti al Barbera per il match contro il Palermo.

Mentre la squadra prosegue nella Capitale la preparazione al match con il Palermo in programma domani pomeriggio alle ore 15, i tifosi bianconeri sono pronti a

partire per la Sicilia, a dire il vero alcuni sono partiti già pomeriggio. Dovrebbero

essere oltre 150 i sostenitori del Picchio che saranno allo stadio Renzo Barbera di Palermo, la prevendita dei biglietti comunque chiuderà questa sera alle ore 19 e il numero potrebbe lievitare.

Molte prenotazioni del volo aereo erano state fatte prima di conoscere la classifica così pericolante della squadra. Altri si accingono a raggiungere Palermo per stare vicino alla squadra come hanno sempre fatto nel corso del campionato. Tornando al gruppo che prosegue con la preparazione nel ritiro romano, Massimo Carrera non dovrebbe avere problemi di formazione, almeno così si spera, visto che dalla sede capitolina non trapela nessuna notizia.

Questa mattina la squadra effettuerà la rifinitura dopodiché partirà con un volo aereo da Fiumicino per la Sicilia con la speranza di poter tornare a casa con un risultato positivo che possa far rimanere accesa quella flebile speranza di salvezza, Una fiammella rimane ancora accesa ma il risultato di Palermo riveste un’importanza quasi vitale