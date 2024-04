Lazio, cambio di scenario clamoroso: ‘Alla fine rinnova con noi’ | Piena fiducia della società e pace fatta

La Lazio fa dietrofront e rinnova il calciatore dopo le polemiche delle ultime settimane: fiducia totale della dirigenza per continuare insieme.

Ore delicatissime in casa Lazio. I biancocelesti infatti hanno fatto fronte nel giro di una settimana prima alla sconfitta nel derby, tornato nella sponda giallorossa dopo quasi due anni. Prima c’era stato l’esonero di Sarri, arrivato al limite dei rapporti con l’ambiente.

Non ha fatto certo piacere nemmeno la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ma poi sono arrivati i guai extra campo. Guendouzi allo scontro con Tudor in allenamento, non convocato per la Salernitana, Felipe Anderson che annuncia nella notte il suo trasferimento al Palmeiras, e infine Luis Alberto, che afferma in una intervista come un fulmine a ciel sereno di volere rescindere il contratto.

Ma in questo caos potrebbe comparire una buona notizia all’orizzonte per l’ambiente, visto che per il calciatore dopo alcuni momenti difficili in stagione adesso sembra essersi aperta la porta del rinnovo per la prossima stagione.

Lazio, arriva il rinnovo per spazzare le polemiche

Nel momento di difficoltà massima per la Lazio, potrebbe arrivare una buona notizia. La società infatti, come aveva fatto per Felipe Anderson, starebbe rilanciando per il rinnovo di Mattia Zaccagni. L’esterno infatti è in scadenza, e il club vorrebbe blindarlo alzandogli lo stipendio.

Il prossimo anno infatti Tudor vorrebbe puntare su di lui, che era stato il trascinatore della Lazio al secondo posto nella stagione 2023, soprattutto dopo l’addio del brasiliano Felipe Anderson. Ecco le cifre del possibile rinnovo che scaccerebbe gli assalti delle estimatrici, Juventus su tutte.

Lazio, Zaccagni può rinnovare fino al 2029: le richieste del giocatore

Una stagione complicata fino a questo momento quella di Mattia Zaccagni. L’ala che lo scorso anno aveva incantato con Maurizio Sarri trascinando la Lazio al secondo posto in classifica dietro solo al Napoli di Spalletti, quest’anno si è fermata ad appena cinque gol – il più importante nel derby di Coppa Italia contro la Roma – in 20 presenze.

Un bottino magro, che ha alimentato speculazioni sul suo addio a fine stagione. Il contratto è infatti in scadenza nel 2025, ma la Lazio vuole blindarlo. Il club potrebbe alzare il tiro fino al 2029, prolungamento massimo, e alzare lo stipendio dell’ex Verona fino a 3 milioni di euro a stagione. In caso di mancato rinnovo, rimane la Juventus alla finestra, pronta a inserirsi per tentare di portare il giocatore a Torino a costi contenuti.