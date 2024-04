Lazio, se ne vanno tutti: addio e “tradimento” | In Serie A una big ha già chiuso l’accordo con Lotito

La Lazio saluta un altro senatore. Il giocatore potrebbe approdare in un top club italiano: accordo in estate e firma che sa di “tradimento”.

Con la vittoria contro il Genoa la Lazio in maniera quasi insperata ha avvicinato la zona Champions League, e adesso prova a regalarsi un finale di stagione importante. I biancocelesti stanno lottando per il quinto posto e affronteranno la semifinale contro la Juventus di Coppa Italia però in un momento extracampo molto delicato.

Sì, perché con il mercato estivo alle porte, alcuni senatori hanno già fatto sapere quale sarà il loro futuro, e per molti questo pare sarà lontano da Roma. Ha iniziato prima di tutti Felipe Anderson, vicinissimo alla Juventus, che ha poi comunicato l’accordo ufficiale con il Palmeiras.

Nelle ultime ore un altro big di Tudor ha fatto sapere di volere lasciare i biancocelesti, e nonostante le smentite della società, alcuni top club italiani sarebbero pronti ad accoglierlo in caso di addio prematuro. Ecco quali sono in questo momento le pretendenti.

Lazio, fuggi fuggi: un altro pezzo da novanta è pronto a lasciare

A fine stagione ci sarà da ricostruire in casa Lazio. Lotito vuole farlo con Tudor, che ha già in mente una serie di colpi, ma ci sarà da capire cosa faranno i senatori. Tra Immobile, che potrebbe lasciare la squadra dopo 8 anni da capitano, e Luis Alberto. Proprio su quest’ultimo risiedono i più grandi interrogativi.

Il numero 10 infatti ha dichiarato di volere rescindere il contratto a fine anno e di non volere più guadagnare dalla Lazio. Su di lui potrebbero piombare, come riporta Goal.com, una serie di top club della Serie A. Il Milan ad esempio, che a fine stagione saluterà con tutta probabilità Pioli e si appresta a un cambio modulo. Ma anche la Juventus, che cercherà nuovi stimoli in attacco. All’Inter potrebbe riabbracciare Simone Inzaghi, mentre il Napoli potrebbe approfittarne per infoltire il centrocampo visto l’addio di Zielinski.

Lazio, Lotito su Luis Alberto: “Rescissione impossibile”

Anche Claudio Lotito, intervenuto al termine di Genoa-Lazio, gara vinta dai biancocelesti con la rete proprio di Luis Alberto, ha parlato di “rescissione di contratto impossibile”. Il giocatore che come si vede dall’esultanza è ancora legato al club – il classico bacio dello stemma – ha però fatto sapere di volere lasciare Roma a fine stagione.

Su di lui le quattro big, compresa la Juventus, Napoli, Milan e Inter, potrebbero scagliare l’attacco in estate, ma per farlo – viste anche le parole del presidente della Lazio – dovranno sedersi e trattare con il club, non solamente con il calciatore.