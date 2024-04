Roma, altro colpo alla Dybala: De Rossi pesca ancora dalla Juventus | I tifosi pregustano il nuovo tridente

La Roma prova il Dybala bis. I giallorossi prelevano dalla Juventus come due anni fa: il tridente fa già sognare i tifosi

La Roma vola in campionato e in coppa, e dopo aver confermato Daniele De Rossi in panchina anche per la prossima stagione – contratto da 3 milioni a stagione fino al giugno 2027 dunque per altri tre anni – si proietta già sul mercato in entrata per la prossima stagione.

Sono tanti, nonostante la grande cavalcata e la serie di vittorie, in casa Roma però i punti interrogativi. Calciatori che anche a causa della carta d’identità potrebbero lasciare il club, altri invece in prestito il quale riscatto sembra non essere alla portata. Ma c’è anche chi tornerà dai prestiti, come ad esempio Belotti.

In questo senso l’estate dei giallorossi si prospetta molto attiva, sia in entrata che in uscita, e uno dei reparti che subirà più trasformazioni sarà senza dubbio l’attacco. Per la fascia destra la società, come avvenuto due anni fa con Dybala, potrebbe prelevare dalla Juventus. Lo riporta Tuttosport, che ha parlato anche di un interessamento importate da parte proprio di Daniele De Rossi.

Roma, altro scippo alla Juventus: i tifosi sognano un tridente stellare

Incomprensioni e dissidi interni alla Continassa che si trasformano in opportunità imperdibili per le concorrenti. Un film già visto con Paulo Dybala, che dopo non aver trovato l’accordo con i bianconeri nell’estate del 2022 è stato libero di firmare con la Roma. I giallorossi però in estate potrebbero pensare alla doppietta. Sì, perché un altro big di quella Juventus e di quella attuale sembra essere sul punto di lasciare Torino.

Stiamo parlando di Federico Chiesa, che nel 2024 ha attraversato la stagione più complicata della sua carriera, infortunio escluso ovviamente. Il laterale non è mai riuscito a esprimersi e le voci di un suo possibile addio circolano ormai da mesi. Certo che con Chiesa la Roma si ritroverebbe con un tridente di livello internazionale, per la gioia dei tifosi. Ecco come potrebbe sbloccarsi l’affare: Chiesa è un pallino di De Rossi.

Roma, pazza idea Chiesa: lo vuole De Rossi

Come riferito da Tuttosport, ci sarebbe anche la Roma nella corsa a Federico Chiesa qualora quest’ultimo decidesse veramente di lasciare Torino. In questo momento l’ex viola è in scadenza di contratto nel 2025, dunque questa sarebbe l’ultima occasione per rinnovare per la Juventus. De Rossi conosce bene il giocatore, essendo stato assistente dell’allora ct della Nazionale Mancini, nel 2021. La Roma proseguirà a monitorare la situazione rinnovo, per capire se dovessero esserci spiragli per provare l’assalto.