Escl. Binda: «Ranocchia e Strefezza hanno fatto due passi in avanti per il futuro»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, il giornaliste de “La Gazzetta dello Sport“, Nicola Binda, ha commentato a trattativa tra il Palermo e Filippo Ranocchia e quella tra Gabriel Strefezza e il Como.

Ecco le sue parole:

In questa finestra di mercato giocatori come Ranocchia e Strefezza sono scesi di categoria. Come valuta queste operazioni?

«Evidentemente la Serie B non è considerato come un campionato di basso livello ma prestigioso e loro hanno sposato il progetto di due club che vogliono salire di categoria. Sono convinti che, facendo un passo indietro oggi, ne fanno due in avanti per il futuro in quanto non sono investimenti di cinque mesi ma anche per l’anno prossimo. Quindi non hanno fatto un salto nel vuoto ma ponderato, migliorando la loro condizione e quella delle rispettive squadre».