Escl. Binda: «Como, Cremonese e Palermo si sono rafforzate»

Nicola Binda, giornalista de “La Gazzetta dello Sport“, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com. Tra i temi affrontati, ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato del Palermo e su quello delle altre squadre di Serie B.

Di seguito un estratto dell’intervista di Nicola Binda:

Per quanto riguarda la Serie B, cosa ne pensa dell’ultima sessione di calciomercato invernale e quali sono state le squadre che l’hanno delusa e sorpresa?

«C’è stato un salto di qualità importante da parte di alcune squadre che hanno alzato il tiro per la corsa alla promozione. Mi riferisco alla Cremonese, al Como e anche al Palermo. Sono tre club che hanno aumentato il loro livello tecnico e quindi è un mercato che le vede rafforzate. Anche le squadre in lotta per la salvezza hanno fatto molti movimenti. Tutte le squadre saranno agguerrite e quindi il campionato aumenta di valore e di difficoltà».

Cosa ne pensa delle parole di Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, il quale ha parlato di un mercato dopato dalle proprietà straniere?

«Di sicuro loro non si sono tirati indietro perchè hanno speso circa 3 milioni di euro per Johnsen. Tuttavia mi colpisce come ci sia una sola proprietà italiana che compete con quelle straniere. Il Parma è americano così come il Venezia, il Como è indonesiano, il Palermo è degli Emirati Arabi ed è confortante che in Italia c’è ancora qualcuno che investe nel calcio e la Cremonese ne è l’esempio più concreto».