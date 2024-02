Spezia, Falcinelli: «Punto di forza? D’Angelo»

L’attaccante dello Spezia Diego Falcinelli ha parlato ai microfoni de La Nazione circa la prossima gara contro la Ternana.

Di seguito le sue parole:

«È una partita che sento molto, ma sarà più importante vincere per lo Spezia. A Terni non sono benvoluto, a maggior ragione perché negli ultimi anni ho sempre segnato e un anno li ho fatti addirittura retrocedere ai play-out. Dovremo fare di tutto per vincere – taglia corto l’attaccante – abbiamo ancora tante partite davanti e possiamo risalire, specie dopo le ultime prestazioni. In B tutto è sempre molto complicato e i punti di differenza sono sempre pochi. Sappiamo di essere in un momento non semplice, ma ce la metteremo tutta pensando a noi stessi. Adoro le sfide, ho voluto rimettermi in gioco in una piazza che merita palcoscenici importanti. Il principale punto di forza è l’allenatore D’Angelo, che ha sempre fatto bene e lottato per altri obiettivi. Ma le certezze sono anche la nostra quadratura anche grazie al contributo del mercato. Ci siamo inseriti molto bene e da qui bisogna ripartire. Il Picco? Una bella atmosfera, ci aiuterà per il raggiungimento dell’obiettivo».