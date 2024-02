Gazzetta dello Sport: “Palermo, l’inseguimento alla promozione diretta è ripartito”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e la vittoria di ieri contro la Feralpisalò.

Con un secondo tempo da grande squadra, ma anche con la serenità e la forza del saper restare sempre in partita, il Palermo ha superato la Feralpisalò tornando alla vittoria in trasferta dopo 126 giorni, visto che mancava dallo 0-2 di Modena del 7 ottobre.

Lo ha fatto andando oltre un primo tempo grigio come le nuvole sopra al Garilli, con il solo Brunori a tirare verso la porta di Pizzignacco. La chiave per sbloccare il match affidata, a metà ripresa, alle giocate degli uomini di maggiore qualità: prima il tocco sotto da futsal di Brunori per l’esterno destro dal limite di Ranocchia, poi il cross dalla sinistra di Di Francesco per la testa di Soleri, due splendidi gol che hanno giustificato l’attesa.

La svolta Il Palermo, senza la regia dell’influenzato Gomes (sostituito da Stulac), ha cambiato volto nella ripresa. Sono sempre stati Segre, Brunori e Ranocchia, alla seconda rete in tre partite dal suo arrivo, a combinare negli ultimi metri. A metà tempo i due graffi decisivi, anche con l’impatto immediato di Soleri. Partita (quasi) finita. Dubickas ha accorciato nel recupero appoggiando dentro dopo la traversa di Pietrelli, ma Corini non ha fatto in tempo a sudare freddo. L’inseguimento alla promozione diretta è ripartito.