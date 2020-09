Il Palermo continua la ricerca di rinforzi a centrocampo. Nella serata di ieri è arrivato in città il ghanese Odjer, che oggi ha siglato il contratto con i rosanero e a breve sarà a disposizione di mister Boscaglia, che attende anche Broh dal Sassuolo. Nella lista dei rosanero c’è anche Foglia dell’Arezzo, con il club toscano che spinge per trattenerlo ed è disposto ad offrire il rinnovo del contratto, così come dichiarato ai nostri microfoni dal Ds dei toscani (CLICCA QUI).

Questa presa di posizione da parte dell’Arezzo sembrava aver spinto il Palermo (CLICCA QUI) a tornare sul centrocampista Bianchi della Reggina, così come circolava su alcuni giornali online che seguono da vicino le vicende del club amaranto. La trattativa, comunque, è stata categoricamente smentita da Massimo Taibi, ds delle Reggina, che intercettato dalla nostra redazione ha tagliato corto dichiarando: «Non esiste alcuna trattativa con il Palermo per Bianchi. Nessuno del Palermo me l’ha chiesto».