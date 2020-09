Il Palermo è alla ricerca di rinforzi per la propria linea mediana, negli ultimi giorni si sono susseguiti i nomi di Moses Odjer e Fabio Foglia. Per il primo sembrava tutto fatto, con la trattativa che si era arenata ma adesso sembra ripartita, tanto ché già domani potrebbe arrivare in città (CLICCA QUI); il secondo, di proprietà dell’Arezzo, spinge per trasferirsi in Sicilia, però il trasferimento non è semplice. Il club toscano vorrebbe trattenerlo, al punto che sembra disposto ad offrire il rinnovo di contratto (l’attuale scade nel 2021).

La conferma arriva direttamente dal Ds dell’Arezzo, Giuseppe Di Bari, che, intervistato dalla nostra redazione, parla così della trattativa: «L’interesse del Palermo è reale, ma non c’è una trattativa. A noi è stato chiesto quando scadeva il contratto del calciatore. Il Palermo, tramite il procuratore del ragazzo, ha fatto un sondaggio. Noi Foglia – conclude Di Bari – lo vogliamo trattenere perché è un giocatore importante, vogliamo anche rinnovargli il contratto».