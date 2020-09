Il Palermo è molto vicino a mettere a segno un altro colpo in entrata per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riferito da “La Gazzetta del Sud”, il club rosanero ha trovato una sorta di “via libera” dalla Reggina per l’acquisto del centrocampista Nicolò Bianchi. Siamo quasi ai dettagli, affinché Bianchi non vesta la maglia rosanero dovrebbe succedere un ribaltone dell’ultimo momento. Clicca qui per la nostra esclusiva