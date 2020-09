«Dobbiamo essere bravi a riportare l’entusiasmo tra i tifosi. C’è chi mi definisce un “operaio del centrocampo”? Una descrizione, questa, che mi piace tanto perché sono un giocatore che vuol dare tutto sulla mediana e che ha anche un discreto feeling con il gol. Giocheremo spesso una volta ogni tre giorni e avere tanti giocatori bravi stimola a dar di più. Catanzaro è una società storica, che ha fatto la serie A. Qui si vive di calcio, un po’ come a Pisa, da dove arrivo. Non posso che essere felicissimo per essere approdato a Catanzaro. Dove possiamo arrivare? E’ troppo presto per dirlo. Il mercato è ancora aperto e questo è un girone davvero complesso. L’importante è dare sempre il massimo: solo così potremo andare lontano». Queste le parole rilasciate da Luca Verna, neo calciatore del Catanzaro, durante la sua conferenza stampa di presentazione.