Quotidiano di Puglia: “Bari, senza esterni veri il 4-3-3 non decolla. Caserta attende risposte contro il Palermo”

«Senza ali non si vola». È la sintesi scelta da Davide Abrescia sul Quotidiano di Puglia per descrivere le difficoltà del Bari, alle prese con un 4-3-3 costruito sugli esterni ma fin qui privo di incisività. Fabio Caserta ha impostato la sua squadra sin dal ritiro sugli attaccanti laterali, con un mercato mirato: Partipilo, Sibilli, Rao, Pereiro e Antonucci sono i nomi scelti per dare sostanza al modulo.

Come sottolinea Abrescia sul Quotidiano di Puglia, il problema principale riguarda proprio i due giocatori più attesi: Sibilli e Partipilo. Entrambi sono apparsi sottotono, incapaci di saltare l’uomo e creare superiorità, qualità che hanno sempre rappresentato il loro marchio di fabbrica. Negli ultimi anni, però, hanno spesso agito da trequartisti o seconde punte, perdendo brillantezza nel ruolo di esterni puri. A questo si aggiunge una condizione fisica non ottimale che ne limita ulteriormente il rendimento.

L’unico con lo spunto giusto sembra essere Rao, capace di creare pericoli entrando a gara in corso contro Venezia, Monza e Modena. Secondo Abrescia sul Quotidiano di Puglia, l’attaccante si candida ora per una maglia da titolare, vista la necessità di un profilo in grado di garantire accelerazioni e superiorità numerica sulle fasce.

Non solo gli esterni, però. L’analisi del Quotidiano di Puglia evidenzia limiti anche nella retroguardia: a Modena, il Bari ha mostrato fragilità, con Dorval autore di un errore da matita blu in occasione del rigore, e Nikolaou in difficoltà sul lato mancino. Meglio, invece, Dickmann e capitan Vicari, apparso rigenerato rispetto alla scorsa stagione. Male anche il centrocampo, con Verreth insufficiente in copertura: la fisicità di Darboe potrebbe diventare un’arma utile in un reparto troppo leggero.

Il verdetto, come scrive Abrescia, è rinviato alla prossima sfida contro il Palermo: il Bari dovrà dimostrare di essere quello visto nelle prime giornate e non la squadra smarrita di Modena, che la piazza considera solo un incidente di percorso.