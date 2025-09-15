Gerry Scotti, omaggio dal Palermo: «Maglia rosa con scritto zio Gerry, grazie!»

Gerry Scotti, uno dei volti più noti della televisione italiana, ha ricevuto in regalo la maglia del Palermo. Il conduttore, protagonista in queste settimane del grande successo televisivo de La Ruota della Fortuna, ha voluto ringraziare pubblicamente il club rosanero con un messaggio sui social e in diretta tv.

Nel video, Scotti ha mostrato tutta la sua gioia: «Pasquale il magazziniere del Palermo ragazzi, questo mi fa avere tutte le magliette del Palermo. Vi mando un bacio e forza Palermo, ciao». Poi, con la consueta ironia in diretta tv su Canale 5 a La Ruota della Fortuna, ha aggiunto: «Ho ricevuto la maglia del Palermo Calcio e ce l’ho. Sono stati carini, mi hanno mandato la maglia rosa, la mitica maglia del Palermo, con scritto “zio Gerry” dietro. Li ringrazio, ciao a tutti gli amici del Palermo».