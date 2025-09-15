Giornale di Sicilia: “Bani gigante, Le Douaron prezioso, Palumbo è magico. Le pagelle di Südtirol-Palermo”

Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo espugna Bolzano con una prova di carattere e la doppietta di Pohjanpalo. Ecco i voti e i giudizi ai protagonisti rosanero.

Joronen 6

Pericoli veri pochi, pronto su Merkaj. Esce di rado, forse c’è da migliorare la comunicazione con i compagni.

Peda 6

Dall’inizio come in Coppa Italia con la Cremonese. Attento, bada al sodo. Rimedia un giallo e va fuori.

Diakité 6

Il lungo viaggio e un’indisposizione gli consegnano la panchina. Quando entra, lo fa con la testa giusta.

Bani 6,5

Concede solo una giocata a Merkaj, poi le prende tutte lui. Perfetto negli anticipi, non lo limita nemmeno il giallo preso dopo una ventina di minuti.

Ceccaroni 6,5

Poche scorribande in avanti, ma perfetto in quello che deve fare. Ovvero mettere la museruola a chi gli gira intorno.

Pierozzi 6

Non ci sono svolazzi nella sua partita, ma è un vero quinto di centrocampo e a tratti si fa sentire. Provvidenziale una chiusura su Odogwu nella ripresa.

Segre 6,5

Partita di combattimento. Non si risparmia ma nei tackle e attacca anche. Indispensabile.

Ranocchia 6

Dovrebbe mettere un po’ d’ordine, ci riesce a singhiozzo. Un alibi ce l’ha, i compagni tendono a saltare più il centrocampo che a consegnargli palloni. Mette Le Douaron nelle condizioni di segnare. Fuori nel finale.

Blin 6

Inzaghi gli chiede sostanza e lui lo accontenta. L’azione del raddoppio parte da lui.

Augello 6

Partita senza squilli, perché El Kaouakibi lo marca sempre da vicino. La sua presenza comunque si avverte. Sostituito.

Veroli 6

Debutto con buona personalità.

Le Douaron 6,5

In campo a sorpresa, ripaga la fiducia di Inzaghi mettendo due volte lo zampino (corner conquistato e spizzata) nel gol iniziale. Tanto movimento e anche due tiri sfortunati. Fuori anche lui nel finale.

Palumbo 6,5

Quello che nell’azione che porta al raddoppio è un numero di magia. Ora gli serve più minutaggio.

Gyasi 6

Il solito trequartista ibrido che si sposta a tutto campo. Prezioso anche in chiusura, nella ripresa va vicino al gol. Fuori quando è in riserva.

Gomes 6

Dà subito una mano, con lui in pratica non si soffre più.

Pohjanpalo 7,5

Due palloni limpidi, due gol. Sono già 12 i gol da quando è in rosanero e possono diventare molti di più se gli arriveranno palloni più precisi. Nella sua partita anche qualche errore di troppo, la protezione della palla va sistemata.

Allenatore Inzaghi 7

La rinuncia a Brunori sarebbe potuta sembrare un’eresia, ma ha ragione lui. Il Palermo è cinico e solido, per il resto Superpippo avrà modo di incidere. Cambi azzeccati, anche se Palumbo merita più minuti.

Arbitro La Penna 6

Ad oltre sette anni di distanza della terribile notte di Frosinone, rieccolo di nuovo faccia a faccia con i rosanero. Si perde un angolo e qualche fallo, ma per fortuna stavolta non incide sul risultato.