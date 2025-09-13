Avellino-Monza 2-1. Gli Highlights

Un Avellino tutto cuore e sacrificio supera la corazzata Monza nel suo ritorno in Serie B, conquistando il primo successo stagionale davanti al pubblico del Partenio. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, la squadra di Biancolino ha messo in campo intensità, umiltà e volontà, colmando il divario tecnico con gli avversari e imponendo il proprio gioco per novanta minuti.

La gara si sblocca grazie a un episodio: punizione laterale battuta da Sounas, palla in area a Biasci che la spizza verso Simic. Il tocco del difensore carambola su Azzi, che infila malauguratamente il proprio portiere Thiam e regala l’1-0 agli irpini. Monza incapace di reagire, chiuso nella ragnatela dei passaggi senza trovare spazi, mentre l’Avellino continua a pressare alto e con grande intensità.

Nella ripresa Insigne sfiora il raddoppio con un tiro velenoso respinto in angolo da Thiam. Poi, al 50’, un blackout improvviso spegne l’impianto di illuminazione: atmosfera surreale, con i diecimila tifosi che accendono le torce dei telefonini trasformando lo stadio in un concerto rock. Dopo due minuti di stop, si riparte con l’Avellino che riprende a macinare gioco, lasciando il Monza senza fiato.

La prodezza arriva nel finale: Russo, subentrato a Crespi, trova un gol spettacolare in rovesciata davanti a Thiam, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Nel recupero il Monza accorcia con Maric, che colpisce in area e trova la deviazione vincente di Alvarez. Troppo tardi: l’Avellino festeggia il ritorno al successo in Serie B dopo sette anni.

Come sottolinea Pescatore sul Corriere dello Sport, la prestazione gagliarda degli uomini di Biancolino è stata tutta «anema e core»: un segnale forte al campionato e una serata da incorniciare per il popolo biancoverde