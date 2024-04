Ascoli, rischio retrocessione. L’ex rosa Nestorovski: «Mi dispiace per il rigore sbagliato» (FOTO)

Ieri pomeriggio l’Ascoli ha pareggiato 0 a 0 contro il Modena. I bianconeri hanno avuto l’occasione di vincerla con Nestorovski che, al 45′ del primo tempo, ha sbagliato un calcio di rigore. Al termine della gara la squadra sotto una pioggia di fischi si è presentata sotto la Curva Nord ed è stata nuovamente minacciata di ritorsioni in caso di mancata salvezza. Poi è partito un fitto lancio di oggetti e monetine, e una bottiglia ha colpito Vasquez in testa. Lanciata anche una bomba carta caduta sotto i piedi di Nestorovski che si stava scusando per il rigore fallito.

L’ex giocatore del Palermo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in merito al suo errore dal dischetto: «Mi dispiace per il rigore sbagliato, ma come si dice: i rigori li sbaglia solo chi li calcia. Ancora 4 finali importanti da giocare, ma non molliamo mai fino alla fine! UNITI».

Resto del Carlino: “Alta tensione Ascoli, contestazione tifosi al Del Duca: lanciata bomba carta verso Nestorovski”