Mantova, Possanzini: «C’è mancato il solito pepe al c**o, in B non potremo permettercelo»

Dopo l’aritmetica promozione in Serie B, il Mantova è reduce da tre sconfitte di fila. I campioni del Girone A di Serie C hanno perso ieri sera per 4 a 3 sul campo del Lumezzane. Il tecnico Davide Possanzini, ha commentato questo periodo dei suoi giocatori in conferenza stampa, rilasciando le seguenti parole raccolte da “La Gazzetta di Mantova“:

«Ci manca un po’ quel pepe al c**o che ci caratterizza. Dobbiamo già prepararci al prossimo anno e sapere che non potremo concederci cali di attenzione di questo tipo. Rode perdere così, bisogna tirare fuori gli attributi prima che comincino le partite, prima che qualche episodio possa condizionare le nostre gare».