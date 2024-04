Prossimo avversario Palermo. Tuttosport: “Nesta e la Reggiana in caduta libera”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle difficoltà della prossima avversaria del Palermo, la Reggiana che venerdì ha perso in casa 0-4 contro il Cosenza.

Mettiamola così: paradossalmente, forse è più semplice allenare in A che in B, come raccontano le vicende in panchina di Daniele De Rossi: disastroso un anno fa alla Spal, poi retrocessa in C, diventato in questa annata con la Roma l’allenatore più celebrato di questa A. E chissà, magari, andrà così anche per Alessandro Nesta.

Venerdì sera, la sua Reggiana è stata sotterrata in casa dal Cosenza, uno 0-4 che dice già tutto, prova imbarazzante chiusa con le scuse di Nesta e della squadra, sotto la contestazione dei tifosi granata, già abbastanza inferociti per le due precedenti fi gure barbine: il ko (1-0) in casa del Lecco ultimo (che non aveva ancora vinto nel 2024) e nella precedente uscita interna lo 0-2 incassato dal Cittadella, tre figuracce di fila con squadre non certo di primo piano e resuscitate dalla Regia.

Il destino ha riservato una curiosa coincidenza per Nesta prima della sfida con il Cosenza: il suo nome è stato associato alla panchina del Monza in Serie A, indicando un possibile futuro dopo Palladino. Si è quasi dato per scontato che Nesta avrebbe lasciato i Brianzoli per una grande squadra, con Galliani che avrebbe valutato l’ex giocatore del Milan, molto amato, per il ruolo. Tuttavia, ciò che ha sorpreso è stato il trionfo della Reggiana a Venezia, una delle principali forze della Serie B, durante le festività pasquali. La Reggiana ha ribaltato il risultato nel secondo tempo, vincendo 2-3 dopo essere stata sotto 2-0 all’intervallo. Da quel momento, Reggio Emilia ha iniziato a sognare in grande, nonostante l’obiettivo dichiarato della salvezza, considerando ancora l’esperienza breve in Serie B nella stagione 2019/20.

Ma nel frattempo, la squadra staccava la spina e ora la classifica mette paura, anche perché sabato la Reggiana sarà di scena a Palermo. I granata restano a +4 sui playout ma raccogliere il 4° ko di fi la potrebbe far precipitare la situazione. E pensare che solo tre settimane fa la salvezza pareva in tasca.

