Il Secolo XIX: “Pranzo di pesce andato male. Caos Sampdoria”

È stata una giornata sfortunata per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che non è riuscita a ottenere più di un pareggio nella partita contro lo Spezia, diretta da Luca D’Angelo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il motivo dietro alla prestazione grigia dei blucerchiati è stato attribuito a problemi di natura fisica.

Sembrerebbe che un pranzo a base di pesce abbia causato problemi di stomaco a diversi giocatori e membri dello staff durante la partita, portando alcuni di loro a dover fare frequenti viaggi al bagno, anche durante il match stesso. Addirittura, Fabio Depaoli, che avrebbe dovuto essere titolare, è stato costretto a non entrare in campo a causa delle condizioni fisiche precarie. Si è ipotizzata una dissenteria come causa di questa situazione, che ha reso difficile per la Sampdoria presentarsi in campo al massimo delle proprie capacità.

È stato sicuramente un momento di sfortuna per Fabio Borini e i suoi compagni di squadra, che speravano di ottenere i tre punti nel derby ligure ma hanno dovuto fare i conti con queste complicazioni fisiche impreviste.