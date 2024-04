Venezia vince a Lecco, l’ex rosa Jajalo: «Nel secondo tempo si è vista la nostra qualità»

Ieri pomeriggio il Venezia ha vinto in rimonta per 1-2 sul campo del Lecco: al gol di Buso rispondono Pohjanpalo e Busio nel secondo tempo. Al termine della gara, Mato Jajalo ha rilasciato le seguenti parole, riportate dal sito ufficiale del Venezia:

«Il campo forse non ti permette di giocare nel modo che vuoi però i nostri concetti di gioco li conosciamo e nel secondo tempo si è vista la nostra qualità. Sapevamo i pericoli che il Lecco poteva causarci, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, non meritano secondo me la classifica che hanno. Nel secondo tempo però siamo usciti bene noi, abbiamo dato gas riuscendo a ribaltare il risultato e abbiamo meritato la vittoria. Mi sto godendo ogni minuto in campo, do sempre il 100% non importa se sono titolare o no. Voglio continuare a fare del mio meglio al servizio del mister e della squadra. I nostri tifosi sanno che la prossima sarà una partita importante e lo sappiamo anche noi, dovremo affrontare i nostri avversari con testa, calma e la spinta della nostra gente dietro».