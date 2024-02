Zidane, colpo chiuso: per tornare in Italia manca solo la firma | Secco no al Bayern Monaco

Zidane torna in Italia ed è pronto a rifiutare il Bayern Monaco. A raccontare tutto è stato l’amico dell’ex Real Madrid.

Una fonte, individuata come un amico di Zinedine Zidane, ha delineato il futuro dell’allenatore al momento molto corteggiato da tanti top club europei. La fonte, intervenuta a Sport1 che ha deciso di lasciarla anonima, ha parlato delle tante offerte ricevute in questo momento dal francese individuando tre squadre davanti a tutte, che potrebbero abbracciare il tre volte vincitore della Champions League con il Real Madrid.

Si parte dal Bayern Monaco, una delle squadre più attive sul mercato allenatori. I bavaresi sarebbero pronti a mettere sotto contratto Zidane fin dal 1 giugno, ma hanno altri nomi sulla lista – come quello di Antonio Conte -. Si arriva poi alla nazionale francese. I blues infatti sembravano pronti ad abbracciare Zidane dopo Qatar 2022, poi è arrivata però la decisione a sorpresa da parte della federazione di rinnovare ancora Deschamps.

Ultima ipotesi quella di un ritorno in Italia. Ma proprio sulla Serie A, la fonte del canale televisivo Sport1 si sbilancia. Secondo quanto si apprende infatti Zidane avrebbe dato la priorità a un club in particolare, che qualora decidesse di contattarlo riceverebbe immediatamente risposta positiva.

Zidane pronto a dire sì alla Serie A: l’indiscrezione

Nello specifico, ancora secondo quanto trapelato dalla fonte vicina a Zizou, il francese avrebbe grande ammirazione per il progetto del Bayern Monaco, che reputa un club all’altezza del Real Madrid. Ma nonostante la simpatia per i bavaresi, il cuore di Zidane pare appartenga ancora alla Juventus. Proprio così, la fonte ha affermato che in caso di chiamata dai bianconeri Zidane accetterebbe senza pensare.

Per la Juventus si aprono dunque scenari interessanti, vista la preferenza diretta del francese. I bianconeri potrebbero fare leva proprio sull’attaccamento al club per strapparlo all Bayern Monaco, che si metterà alla ricerca di un allenatore dal 1 giugno. I tedeschi stanno valutando una serie di profili tra cui anche Antonio Conte. L’ex Tottenham e Juve secondo la Bild sarebbe stato contattato in queste ore dal club.

Juventus e Bayern Monaco tra Zidane e Conte: la decisone dei due ex bianconeri

La palla passa adesso ai due allenatori, corteggiati in lungo e in largo. Juventus e Bayern Monaco sono in questo momento vicini a due ex Juventus, Antonio Conte e Zinedine Zidane, entrambi col cuore bianconero e volenterosi di nuove sfide dopo un periodo di pausa. Dopo la seconda esperienza al Real Madrid Zidane si è preso più tempo del collega – con il quale ha fatto la storia in campo con la maglia della Juventus -.

Entrambi sono vicini al ritorno alla Juventus, anche se per Conte sarebbe la seconda volta da allenatore della Vecchia Signora. La palla adesso passa ai due tecnici, che in estate voglio tornare su una panchina importante.