Negli ultimi giorni Dani Alves ha ricevuto una condanna penale per violenza sessuale. Il Barcellona, club in cui ha giocato per diversi anni, ha deciso di compiere un’azione per dissociarsi dai fatti commessi dal suo ex calciatore: i blaugrana, infatti, hanno rimosso il brasiliano dal proprio albo d’oro. Dani Alves ha vinto numerosi trofei con i catalani tra cui 3 Champions League

