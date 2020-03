Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Rai 1”: «Sono isolato dall’8 di marzo volontariamente, senza aver mai avuto sintomi. Volevo dare un contributo positivo, mi tolgo da una fila al supermercato. La mia famiglia è a Dubai, questo mi crea qualche problema ma sono felice che i miei bambini stiano bene, guardo al domani con grande ottimismo. Mi spiace che ci stiamo focalizzando sui soldi e non sul reale problema di tutto, quello di risolvere questo brutto momento. Se l’ente per cui lavorate vi taglia gli stipendi mi dispiace per voi, ma non è la priorità. E’ una cosa secondaria e vi spiego una cosa: nel mio contratto c’è una clausola di buonsenso che riguardava questo periodo, le persone intelligenti fanno così. Io e Giulini quello che ha fatto la Juventus l’abbiamo fatto il 3 di marzo. Leggo di tavole rotonde tra club e AIC… mi sembrava corretto che queste cose venissero pensate un po’ prima».