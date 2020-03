Preoccupazione per l’avanzata del Coronavirus a Troina. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, sono giunti a 94 i casi positivi nella cittadina ennese. Ieri è morta una ragazza ospite dell’Istituto focolaio. C’è preoccupazione per lo stato di salute del Sindaco , che ha affermato:”Cercando di fare il mio dovere – ha scritto nel post – nei giorni scorsi sono stato purtroppo a contatto con persone risultate poi conteggiate e adesso sono in attesa di fare anche io il tampone. Per adesso resisto fin quando le forze mi esisteranno continua isolamento e da casa gestire in prima persona l’emergenza con l’aiuto prezioso dei miei assessori e dei miei collaboratori. Vi ringrazio della vostra vicinanza e del vostro affetto”.