“Fino a quando non avremo un vaccino, bisognerà adottare modalità di comportamento a cui non eravamo abituati come girare con le mascherine, porre sempre attenzione al distanziamento sociale, nei ristoranti magari ci saranno meno tavoli”. Queste le parole dell’assessore alla salute della Lombardia, Giulio Gallera, rilasciate a “Mattino cinque” in merito all’emergenza Coronavirus.