L’emergenza Coronavirus ha difatto stoppato il calcio mondiale, tutti i campionati sono fermi e ancora non c’è la certezza che ripartiranno. Secondo quanto riporta “Tuttosport” tra le opzioni per la Premier League ci potrebbe essere l’annullamento, se non si dovessero recuperare i match entro il 30 giugno. Se si dovesse procedere in questo modo, il Liverpool potrebbe perdere il titolo che era nelle sue mani con un cospicuo vantaggio sul Manchester City. Per i reds sarebbe una vera e propria beffa.